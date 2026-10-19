7 Perjalanan KRL Lintasan Bogor–Jakarta Dibatalkan Hari Ini, Berikut Rinciannya

JAKARTA — KAI Commuter kembali membatalkan tujuh perjalanan Commuter Line lintas Bogor–Jakarta Kota pada Senin (19/10/2026). Pembatalan ini disebabkan dua rangkaian kereta masih menjalani proses perbaikan oleh tim teknis KAI Commuter bersama PT INKA.

“Kami terus berupaya untuk memaksimalkan waktu perbaikan dengan tetap berpedoman pada standardisasi faktor keselamatan dan keandalan sarana sebelum beroperasi,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa Senin merupakan hari dengan volume penumpang tertinggi seiring tingginya mobilitas masyarakat yang kembali beraktivitas. Oleh karena itu, pengguna imbau untuk mengatur ulang jadwal dan mencari perjalanan alternatif.

“Jadi, kami mengimbau kepada pengguna Commuter Line untuk merencanakan dan mengatur kembali alternatif jadwal-jadwal perjalanan lainnya yang tersedia," ucapnya.

Ia pun mengakui bahwa pembatalan tujuh perjalanan ini berdampak langsung pada kenyamanan penumpang, khususnya para pengguna setia di lintas Bogor.

“Kami memahami sekali dampaknya pada kenyamanan para pengguna. Meski begitu, keselamatan, keamanan dan keandalan tetap menjadi prioritas kami dalam mengoperasikan sarana Commuter Line setiap hari,” tuturnya.

Berikut daftar tujuh jadwal perjalanan Commuter Line yang dibatalkan imbas penyesuaian pola operasi:

Commuter Line No. 1157 (Bogor–Jakarta Kota), keberangkatan pukul 04.03 WIB: dibatalkan. Commuter Line No. 1154 (Jakarta Kota–Bogor), keberangkatan pukul 05.36 WIB: dibatalkan. Commuter Line No. 1013A (Bogor–Manggarai), keberangkatan pukul 07.16 WIB: dibatalkan. Commuter Line No. 1014 (Manggarai–Bogor), keberangkatan pukul 08.37 WIB: dibatalkan. Commuter Line No. 1124F (Depok–Bogor), keberangkatan pukul 05.33 WIB: dibatalkan. Commuter Line No. 1195F (Cilebut–Jakarta Kota), keberangkatan pukul 06.22 WIB: dibatalkan. Commuter Line No. 1192F (Jakarta Kota–Depok), keberangkatan pukul 07.48 WIB: dibatalkan.

(Rahman Asmardika)

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