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KRL Cikarang-Kampung Bandan Dilempari Batu OTK, Kaca Jendela Pecah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |11:29 WIB
KRL Cikarang-Kampung Bandan Dilempari Batu OTK, Kaca Jendela Pecah
KRL Commuterline dilempari batu (foto: dok ist)
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JAKARTA - KRL Commuter Line rute Cikarang-Kampung Bandan dilempari batu oleh orang tak dikenal (OTK) saat melintas di antara Stasiun Bekasi dan Stasiun Kranji. Akibatnya, kaca jendela kereta pecah.

"KAI Commuter sangat mengecam tindakan vandalisme berupa pelemparan batu yang menyasar sarana Commuter Line," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, Jumat (6/11/2026).

Karina menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Commuter Line nomor 5173 rute Cikarang-Kampung Bandan, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 15.55 WIB. Saat melintas di antara Stasiun Bekasi dan Stasiun Kranji, rangkaian kereta dilempari batu oleh orang tidak dikenal.

"Tindak vandalisme tersebut menyebabkan kaca jendela pada pintu ke-4 di kereta kedelapan pecah. Aksi ini tidak menimbulkan korban, baik dari pengguna maupun petugas," ujarnya.

 

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