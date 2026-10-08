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KRL Rangkasbitung Sempat Gangguan di Tigaraksa, Penumpang Arah Tanah Abang Menumpuk

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |08:47 WIB
KRL Rangkasbitung Sempat Gangguan di Tigaraksa, Penumpang Arah Tanah Abang Menumpuk
KRL Rangkasbitung Sempat Gangguan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Perjalanan Commuter Line (KRL) Rangkasbitung arah Tanah Abang, sempat mengalami gangguan persinyalan di Stasiun Tigaraksa, Tangerang, Banten, Kamis (8/10/2026) pagi.

Gangguan tersebut menyebabkan perjalanan KRL mengalami keterlambatan, dan penumpukan penumpang di sejumlah stasiun, khususnya pada perjalanan menuju Tanah Abang.

KAI Commuter menginformasikan gangguan terjadi pada perangkat persinyalan di Stasiun Tigaraksa. Informasi tersebut disampaikan melalui akun X resmi @CommuterLine pada pukul 06.32 WIB.

“Mohon maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung sehubungan terdapat gangguan operasional pada perangkat persinyalan di Stasiun Tigaraksa dan dalam penanganan Petugas,” tulis KAI Commuter.

Selama proses penanganan berlangsung, perjalanan Commuter Line mengalami pengaturan keluar dan masuk stasiun.

“Saat ini perjalanan Commuter Line mengalami pergantian masuk dan keluar Stasiun. Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan,” ujarnya.

 

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