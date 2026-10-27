Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Kepulan Asap di KRL Jakarta Kota Bikin Panik Penumpang, Ini Penyebabnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |19:50 WIB
Heboh Kepulan Asap di KRL Jakarta Kota Bikin Panik Penumpang, Ini Penyebabnya!
Kepulan asap di KRL Jakarta Kota (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA — Kepulan asap dari salah satu rangkaian kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Jakarta Kota, Selasa (27/10/2026) sore, viral di media sosial. Asap terlihat di bagian atap kereta, sekitar sambungan antargerbong. Sementara penumpang tampak berduyun-duyun turun menyelamatkan diri.

Manajer Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menjelaskan terjadi gangguan operasional berupa percikan api pada pantograf salah satu rangkaian Commuter Line nomor 1378 dengan relasi Jakarta Kota–Bogor.

“Bahwa terdapat gangguan operasional adanya percikan api pada pantograf salah satu kereta Commuter Line nomor 1378 relasi Jakarta Kota–Bogor,” kata Leza, Selasa.

Leza mengatakan, petugas telah berada di lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap sarana dan prasarana. “Petugas juga telah berkoordinasi dengan petugas teknis untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendala sarana dan prasarana di Stasiun Jakarta Kota,” ujar Leza.

Ia menuturkan, KAI Commuter melakukan pengaturan layanan agar pengguna tetap dapat melanjutkan perjalanan dengan aman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/338/3248715/viral-PZM9_large.jpg
10 Perjalanan KRL Lintas Bogor—Jakarta Kota Dibatalkan Senin Pagi, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/338/3248257/krl-H85r_large.jpg
KCI Beberkan Penyebab 7 Perjalanan KRL Lintas Bogor Dibatalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/338/3248216/krl-wihT_large.jpg
KRL Gangguan, 7 Perjalanan Lintas Bogor-Jakarta Kota Dibatalkan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/338/3247938/viral-N1Ue_large.jpg
KRL Bogor Alami Gangguan, KA Jakarta Kota–Bogor Hanya Sampai Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/338/3245721/kereta-GzDo_large.jpg
Eskalator di Stasiun Duri Gangguan, 12 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/338/3243243/viral-E1U8_large.jpg
Duh! KRL Tangerang-Duri dan KA Bandara Alami Gangguan Akibat Vandalisme
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement