JAKARTA — Kepulan asap dari salah satu rangkaian kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Jakarta Kota, Selasa (27/10/2026) sore, viral di media sosial. Asap terlihat di bagian atap kereta, sekitar sambungan antargerbong. Sementara penumpang tampak berduyun-duyun turun menyelamatkan diri.
Manajer Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menjelaskan terjadi gangguan operasional berupa percikan api pada pantograf salah satu rangkaian Commuter Line nomor 1378 dengan relasi Jakarta Kota–Bogor.
“Bahwa terdapat gangguan operasional adanya percikan api pada pantograf salah satu kereta Commuter Line nomor 1378 relasi Jakarta Kota–Bogor,” kata Leza, Selasa.
Ia menuturkan, KAI Commuter melakukan pengaturan layanan agar pengguna tetap dapat melanjutkan perjalanan dengan aman.