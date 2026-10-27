Heboh Kepulan Asap di KRL Jakarta Kota Bikin Panik Penumpang, Ini Penyebabnya!

JAKARTA — Kepulan asap dari salah satu rangkaian kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Jakarta Kota, Selasa (27/10/2026) sore, viral di media sosial. Asap terlihat di bagian atap kereta, sekitar sambungan antargerbong. Sementara penumpang tampak berduyun-duyun turun menyelamatkan diri.

Manajer Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menjelaskan terjadi gangguan operasional berupa percikan api pada pantograf salah satu rangkaian Commuter Line nomor 1378 dengan relasi Jakarta Kota–Bogor.

“Bahwa terdapat gangguan operasional adanya percikan api pada pantograf salah satu kereta Commuter Line nomor 1378 relasi Jakarta Kota–Bogor,” kata Leza, Selasa.

Leza mengatakan, petugas telah berada di lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap sarana dan prasarana. “Petugas juga telah berkoordinasi dengan petugas teknis untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendala sarana dan prasarana di Stasiun Jakarta Kota,” ujar Leza.

Ia menuturkan, KAI Commuter melakukan pengaturan layanan agar pengguna tetap dapat melanjutkan perjalanan dengan aman.