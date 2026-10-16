KRL Gangguan, 7 Perjalanan Lintas Bogor-Jakarta Kota Dibatalkan Pagi Ini

JAKARTA — Perjalanan Commuter Line (KRL) dari Bogor menuju Jakarta gangguan pada Jumat (16/10/2026) pagi. Akibat gangguan tersebut, sebanyak tujuh perjalanan KRL lintas Bogor–Jakarta Kota dan sebaliknya dibatalkan.

Informasi mengenai gangguan KRL red line atau jalur Jakarta Kota–Bogor tersebut disampaikan KAI Commuter melalui akun X @CommuterLine. KAI Commuter menyebutkan pembatalan perjalanan disebabkan kendala pada sarana kereta.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sehubungan adanya kendala pada sarana kereta yang saat ini sedang dalam penanganan petugas terkait, KAI Commuter melakukan penyesuaian pola perjalanan,” tulis KAI Commuter dalam keterangannya.

Berikut tujuh perjalanan KRL yang dibatalkan pagi ini:

1. KA 1157 (Bogor–Jakarta Kota) dengan jadwal keberangkatan pukul 04:03 WIB, perjalanan dibatalkan.

2. KA 1154 (Jakarta Kota-Bogor) dengan jadwal keberangkatan pukul 05:36 WIB, perjalanan dibatalkan.

3. KA 1013A (Bogor–Manggarai) dengan jadwal keberangkatan pukul 07:16 WIB, perjalanan dibatalkan.

4. KA 1014 (Manggarai-Bogor) dengan jadwal keberangkatan pukul 08:37 WIB, perjalanan dibatalkan.

5. KA 1124F (Depok-Bogor) dengan jadwal keberangkatan pukul 05:33 WIB, perjalanan dibatalkan.

6. KA 1195F (Cilebut-Jakarta Kota) dengan jadwal keberangkatan pukul 06:22 WIB, perjalanan dibatalkan.

7. KA 1192F (Jakarta Kota-Depok) dengan jadwal keberangkatan pukul 07:48 WIB, perjalanan dibatalkan.