KCI Beberkan Penyebab 7 Perjalanan KRL Lintas Bogor Dibatalkan

JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter membatalkan tujuh perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) lintas Bogor pada Jumat (16/10/2026) pagi. Pembatalan tersebut berdampak pada pengaturan pola perjalanan Commuter Line.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menjelaskan, pembatalan tujuh perjalanan tersebut disebabkan oleh dua rangkaian kereta yang masih dalam perbaikan di Depo Bukit Duri.

“Pembatalan sejumlah perjalanan tersebut imbas dari dua rangkaian yang stabling di Depo Bukit Duri saat ini masih dalam perbaikan secara intensif,” kata Leza.

Leza memastikan tim teknis KAI Commuter dan INKA terus berupaya memaksimalkan waktu perbaikan. Namun, proses tersebut tetap mengutamakan standar keselamatan dan keandalan sarana sebelum kembali dioperasikan.

“Kami memahami bahwa pembatalan perjalanan ini berdampak pada kenyamanan para pengguna saat menggunakan Commuter Line. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas kami dalam mengoperasikan sarana setiap hari,” ujar Leza.