Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KCI Beberkan Penyebab 7 Perjalanan KRL Lintas Bogor Dibatalkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |11:07 WIB
KCI Beberkan Penyebab 7 Perjalanan KRL Lintas Bogor Dibatalkan
KRL Jabodetabek (Foto: Dok KAI)
A
A
A

JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter membatalkan tujuh perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) lintas Bogor pada Jumat (16/10/2026) pagi. Pembatalan tersebut berdampak pada pengaturan pola perjalanan Commuter Line.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menjelaskan, pembatalan tujuh perjalanan tersebut disebabkan oleh dua rangkaian kereta yang masih dalam perbaikan di Depo Bukit Duri.

“Pembatalan sejumlah perjalanan tersebut imbas dari dua rangkaian yang stabling di Depo Bukit Duri saat ini masih dalam perbaikan secara intensif,” kata Leza.

Leza memastikan tim teknis KAI Commuter dan INKA terus berupaya memaksimalkan waktu perbaikan. Namun, proses tersebut tetap mengutamakan standar keselamatan dan keandalan sarana sebelum kembali dioperasikan.

“Kami memahami bahwa pembatalan perjalanan ini berdampak pada kenyamanan para pengguna saat menggunakan Commuter Line. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan tetap menjadi prioritas kami dalam mengoperasikan sarana setiap hari,” ujar Leza.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/338/3248216/krl-wihT_large.jpg
KRL Gangguan, 7 Perjalanan Lintas Bogor-Jakarta Kota Dibatalkan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/338/3247938/viral-N1Ue_large.jpg
KRL Bogor Alami Gangguan, KA Jakarta Kota–Bogor Hanya Sampai Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/338/3245721/kereta-GzDo_large.jpg
Eskalator di Stasiun Duri Gangguan, 12 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/338/3243243/viral-E1U8_large.jpg
Duh! KRL Tangerang-Duri dan KA Bandara Alami Gangguan Akibat Vandalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/338/3241827/pengguna_kereta-VMS0_large.jpg
Sepekan Integrasi, Pengguna Stasiun Sudirman Baru Melonjak 300 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/338/3239450/krl_jabodetabek-h6je_large.jpg
Stasiun Karet Ditutup, Penumpang Keluhkan Jauhnya Akses Jalan ke BNI City: Bikin Kaki Gempor!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement