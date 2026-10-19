Antusiasme Anak-anak Ikuti Kegiatan MNC Peduli di Rumah Baca Cahaya Ilmu

Anak-anak antusias mengikuti kegiatan MNC Peduli di TBM Rumah Baca Cahaya Ilmu, Jakarta Utara, 10 Oktober 2026.

JAKARTA – MNC Peduli menyalurkan bantuan buku cerita sekaligus menggelar beragam aktivitas edukatif dan kreatif bagi anak-anak di Taman Baca Masyarakat (TBM) Rumah Baca Cahaya Ilmu, Jakarta Utara, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini digelar guna mendukung peningkatan literasi dan perluasan akses pendidikan anak.

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk membaca buku, tetapi juga mengikuti beragam aktivitas, mulai dari mewarnai, menari, hingga mendengarkan cerita melalui sesi storytelling.

Atikah dan Aini, dua peserta kegiatan, mengaku senang bisa mengikuti rangkaian acara tersebut. Keduanya memiliki aktivitas favorit masing-masing selama kegiatan berlangsung.

Saat ditanya mengenai aktivitas yang diikuti, salah satu dari mereka menyebut menari, sedangkan yang lainnya memilih melukis dan mewarnai.

Ketika ditanya mengenai kegiatan yang paling disukai, salah seorang mengaku paling gemar membaca buku, sementara yang lainnya menyukai menari serta melukis.