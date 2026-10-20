Ferry Juliantono Terpilih Jadi Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam

Ferry Juliantono Terpilih Jadi Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam

SURABAYA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI) masa jihad 2026-2031. Ferry ditetapkan dalam Majelis Tahkim/Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam di Surabaya.

Ferry menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan peserta kongres dari seluruh Indonesia dengan penuh tanggung jawab.

“Saya siap mengemban amanah yang diberikan oleh peserta kongres dari seluruh Indonesia dengan penuh tanggung jawab,” ujar Ferry, dikutip Selasa (20/10/2026).

Dia menegaskan, kepemimpinannya akan memperkuat cita-cita dakwah ekonomi Syarikat Islam melalui pengembangan ekonomi syariah, koperasi, zakat dan wakaf, sekaligus memperluas akses permodalan bagi pengusaha umat.

Menurut Ferry, dakwah ekonomi harus menjadi jalan untuk membangun umat yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi, sekaligus meneruskan warisan perjuangan Syarikat Islam yang sejak awal tumbuh dari gerakan ekonomi rakyat.

“Dakwah ekonomi harus kita dorong menjadi kekuatan untuk membangun kemandirian umat, memperkuat ekonomi rakyat dan menuju kemerdekaan sejati,"pungkasnya.