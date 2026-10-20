Prabowo Panggil Gubernur URI dan Mendiktisaintek ke Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Brian mengaku belum mengetahui secara pasti agenda pemanggilan oleh Presiden Prabowo tersebut.

“Belum tahu ya, nanti kita coba dengar dulu ya,” ujar Brian saat ditanya mengenai kemungkinan pembahasan Lembaga Pendidikan Kebangsaan Universitas Republik Indonesia sebelum pertemuan.

Saat kembali ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan URI, Brian juga belum memberikan konfirmasi.

“Belum tahu nanti,” katanya.