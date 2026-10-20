Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran KMP Batumandi di Merak, KN SAR Tetuka Dikerahkan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |19:13 WIB
Kebakaran KMP Batumandi di Merak, KN SAR Tetuka Dikerahkan
Kebakaran KMP Batu Mandi di Merak (foto: dok ist)
A
A
A

BANTEN - Kapal Negara (KN) SAR Tetuka dikerahkan untuk menangani kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi, di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (20/10/2026) sore.

Informasi kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dari Vessel Traffic Service (VTS) Merak pada pukul 16.24 WIB. Saat insiden terjadi, kapal berbendera Indonesia tersebut tengah melayani rute Bakauheni-Merak.

“Berdasarkan laporan awal, kapal berwarna putih berbendera Indonesia tersebut tengah melayani rute Bakauheni–Merak saat insiden terjadi,” tulis laporan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Lokasi kejadian berada sekitar 0,54 mil laut dari Dermaga 6 Pelabuhan Merak. Berdasarkan laporan awal, kapal masih dalam kondisi terbakar saat informasi diterima petugas.

“Dalam penanganan kejadian ini, unsur SAR yang dikerahkan meliputi personel USS Merak, personel tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, serta KN SAR Tetuka,” tulis laporan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3249101//kmp-znTN_large.jpeg
Kronologi KMP Batumandi Terbakar Saat Hendak Sandar di Pelabuhan Merak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/340/3249099//kebakaran_kmp_batumandi-epXP_large.jpg
Kebakaran KMP Batumandi Berangsur Padam, Sejumlah Titik Api Masih Menyala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3249092//kmp_batumandi-360I_large.jpeg
KMP Batumandi Terbakar, Seluruh Penumpang dan Awak Berhasil Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/340/3249085//kapal_terbakar-GzuQ_large.jpg
Kapal Batu Mandi Terbakar di Merak, Polisi: Jumlah Korban Masih Pendataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/340/3249080//kapal_terbakar-vML2_large.jpg
Breaking News! Kapal Feri Terbakar di Perairan Merak, Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240528//pelabuhan-zYMx_large.jpg
Aktivitas Anak Krakatau, Penyeberangan Merak–Bakauheni Tetap Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement