Kebakaran KMP Batumandi di Merak, KN SAR Tetuka Dikerahkan

BANTEN - Kapal Negara (KN) SAR Tetuka dikerahkan untuk menangani kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi, di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (20/10/2026) sore.

Informasi kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dari Vessel Traffic Service (VTS) Merak pada pukul 16.24 WIB. Saat insiden terjadi, kapal berbendera Indonesia tersebut tengah melayani rute Bakauheni-Merak.

“Berdasarkan laporan awal, kapal berwarna putih berbendera Indonesia tersebut tengah melayani rute Bakauheni–Merak saat insiden terjadi,” tulis laporan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten.

Lokasi kejadian berada sekitar 0,54 mil laut dari Dermaga 6 Pelabuhan Merak. Berdasarkan laporan awal, kapal masih dalam kondisi terbakar saat informasi diterima petugas.

“Dalam penanganan kejadian ini, unsur SAR yang dikerahkan meliputi personel USS Merak, personel tim rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, serta KN SAR Tetuka,” tulis laporan tersebut.