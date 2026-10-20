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Kebakaran KMP Batumandi Berangsur Padam, Sejumlah Titik Api Masih Menyala

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |18:50 WIB
Kebakaran KMP Batumandi Berangsur Padam, Sejumlah Titik Api Masih Menyala
Kebakaran KMP Batumandi (foto: Tim SAR)
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JAKARTA - Api yang membakar Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi saat memasuki Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dilaporkan mulai berangsur padam.

"Ya, sudah mulai berangsur padam," kata Kasi Operasi dan Siaga Kantor SAR Banten, Rizky Dwianto, saat dihubungi, Selasa (20/10/2026).

Kendati demikian, Rizky belum menjelaskan secara detail jumlah personel pemadam kebakaran yang dikerahkan. Dia menyebut proses pemadaman masih berlangsung dan telah memasuki tahap pendinginan.

"Untuk saat ini masih proses pendinginan, Mas. Masih ada beberapa titik api yang menyala, sehingga fokus tim gabungan masih pada proses pemadaman," kata Rizky.

"Nanti untuk perkembangan selanjutnya saya laporkan kembali ya," pungkasnya.

Sekadar informasi, KMP Batumandi terbakar saat memasuki Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Selasa (20/10/2026). Kapal tersebut berlayar dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, menuju Merak.

 

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