Tiga Kapal Komersial Diserang Drone di Laut Hitam, Dua Kapal Terbakar

JAKARTA - Tiga kapal komersial dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di dekat pantai Laut Hitam, Rumania, pada Jumat 13 dan, Sabtu 14 November 2026. Insiden yang terjadi secara terpisah selama dua hari tersebut menyebabkan dua kapal terbakar dan satu kapal lainnya mengalami kerusakan.

Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun awak kapal yang dilaporkan terluka dalam rangkaian serangan tersebut.

Dilansir dari trtworld, Senin (16/11/2026). Otoritas Rumania mengonfirmasi insiden pertama yang melibatkan kapal kargo berbendera Palau, Larissa 1. Kapal tersebut dihantam drone sekitar pukul 21.40 waktu setempat pada 13 November, ketika berada sekitar 12 kilometer dari pesisir Rumania, dekat Sfantu Gheorghe.

Saat kejadian, Larissa 1 tengah berlayar menuju Pelabuhan Sulina, Rumania, dengan Ukraina tercatat sebagai tujuan akhirnya. Benturan drone mengakibatkan kerusakan pada derek kargo kapal, tetapi tidak memicu kebakaran.

Kapten kapal juga memastikan seluruh awak dalam kondisi selamat dan tidak mengalami cedera.

Menteri Pertahanan Rumania, Stefan-Radu Oprea, membenarkan insiden tersebut. Dia mengatakan pihak berwenang telah menerima laporan dan melakukan penyelidikan.

Menurut Oprea, otoritas Rumania terus memantau aktivitas drone di sekitar wilayahnya. Sedikitnya dua peringatan juga telah dikeluarkan di Kabupaten Tulcea pada 13 November menyusul terdeteksinya aktivitas drone.