Kapal Kargo Bermuatan Sawit Terbakar di Laut Jawa, 3 ABK Jadi Korban

JAKARTA - Kapal kargo KM LBN 1 yang mengangkut muatan palm kernel atau inti sawit terbakar di perairan Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Minggu (29/11/2026). Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga anak buah kapal (ABK) mengalami luka bakar, sementara 17 ABK lainnya dipastikan selamat.

"Begitu menerima laporan, kami langsung berkoordinasi dengan unsur terkait, memapelkan informasi melalui SROP, dan menggerakkan KN SAR Laksmana 241 menuju lokasi," kata Kepala Kantor SAR Banjarmasin, I Putu Sudayana, Minggu (29/11/2026).

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.27 WITA. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul asap dari bagian kamar mesin kapal. Saat itu, Masinis II sempat menurunkan RPM mesin. Namun, tidak lama kemudian terdengar ledakan yang memicu kobaran api.

Para ABK sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Proses penanganan juga dibantu KRI Mandau yang saat kejadian tengah berpatroli. Selanjutnya, KN SAR Laksmana 241 diberangkatkan menuju lokasi.