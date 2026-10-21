Jelang Nataru dan Lebaran, Menhub Datangi Mabes Polri Bahas Pengamanan Transportasi

JAKARTA - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mendatangi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk memperkuat koordinasi pengamanan, dan kelancaran transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (21/10/2026) dan dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran pejabat utama Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kapolri mengatakan, sinergi antara Polri dan Kemenhub perlu terus ditingkatkan untuk memastikan mobilitas masyarakat berjalan aman dan lancar, terutama menjelang periode libur panjang yang berpotensi meningkatkan volume perjalanan.

“Pagi hari ini kami mendapatkan kunjungan dari Bapak Menhub dan jajaran. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Pak Menteri selama ini. Kerja sama ini perlu kita tingkatkan agar lebih maksimal, terlebih kita akan memasuki momentum besar seperti Nataru dan Lebaran yang jaraknya tidak terlalu jauh,” ujar Suyudi.

Selain membahas persiapan pengamanan Nataru dan Lebaran, kedua instansi turut menyoroti sejumlah persoalan transportasi, mulai dari penanganan masalah lalu lintas dan kecelakaan di sektor laut hingga pengawasan transportasi udara.

Koordinasi antara Korlantas Polri dan Kemenhub juga akan diperkuat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mengurai titik-titik kemacetan yang kerap terjadi selama periode mobilitas tinggi.