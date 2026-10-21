Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Nataru dan Lebaran, Menhub Datangi Mabes Polri Bahas Pengamanan Transportasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |11:25 WIB
Jelang Nataru dan Lebaran, Menhub Datangi Mabes Polri Bahas Pengamanan Transportasi
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mendatangi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk memperkuat koordinasi pengamanan, dan kelancaran transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (21/10/2026) dan dihadiri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran pejabat utama Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kapolri mengatakan, sinergi antara Polri dan Kemenhub perlu terus ditingkatkan untuk memastikan mobilitas masyarakat berjalan aman dan lancar, terutama menjelang periode libur panjang yang berpotensi meningkatkan volume perjalanan.

“Pagi hari ini kami mendapatkan kunjungan dari Bapak Menhub dan jajaran. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Pak Menteri selama ini. Kerja sama ini perlu kita tingkatkan agar lebih maksimal, terlebih kita akan memasuki momentum besar seperti Nataru dan Lebaran yang jaraknya tidak terlalu jauh,” ujar Suyudi.

Selain membahas persiapan pengamanan Nataru dan Lebaran, kedua instansi turut menyoroti sejumlah persoalan transportasi, mulai dari penanganan masalah lalu lintas dan kecelakaan di sektor laut hingga pengawasan transportasi udara.

Koordinasi antara Korlantas Polri dan Kemenhub juga akan diperkuat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta mengurai titik-titik kemacetan yang kerap terjadi selama periode mobilitas tinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/470/3248605//rest_area-RIpA_large.jpg
Rest Area Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi Saat Nataru 2026/2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/337/3248542//kapolri_jenderal_suyudi_ario_seto-XHVG_large.jpg
Kapolri Resmikan Desk Ketenagakerjaan di Tingkat Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/320/3247138//menhub_dudy-gizH_large.png
Kemenhub Bakal Standarkan Biaya Pengiriman Angkutan Barang, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/320/3247127//ojek_online-DezC_large.jpg
Ini Potensi Beban Baru Driver Ojol jika Dijadikan Moda Transportasi Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/320/3247106//menhub_dudy-UBP2_large.png
Menhub Sebut Produksi INKA Terbatas, Kebutuhan 8 Trainset KRL Belum Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/320/3247007//menhub_dudy-Gti0_large.png
Diskon Tarif Transportasi Kembali Diberlakukan di Libur Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement