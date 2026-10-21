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Ombudsman Dorong Program Cek Kesehatan Gratis Sasar Korban Kabut Asap Karhutla

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |14:23 WIB
Ombudsman Dorong Program Cek Kesehatan Gratis Sasar Korban Kabut Asap Karhutla
Ombudsman RI (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA — Ombudsman RI mendorong pemerintah mengoptimalkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya ini dinilai penting untuk memitigasi risiko kesehatan yang lebih parah akibat paparan asap.

"Kalau ada yang namanya cek kesehatan gratis atau CKG, maka ini perlu dilakukan. Sesungguhnya, CKG ini perlu dilakukan terhadap mereka yang dinilai paling tinggi risiko atau dampak atau terpapar asap ini," ujar Robert dalam konferensi pers, Rabu (21/10/2026).

Robert menegaskan, penanganan kesehatan tidak seharusnya hanya menunggu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan datang ke fasilitas kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan lebih awal diperlukan untuk mengantisipasi dampak paparan asap agar tidak berkembang menjadi gangguan kesehatan yang lebih serius.

"Jadi jangan hanya menunggu korban untuk datang atau pasien yang sudah parah untuk datang ke rumah sakit baru ada penanganan," kata Robert.

"Kan dampak ini pasti dialami, nah apa yang dilakukan untuk bisa mengeliminasi dampak agar kemudian tidak terlanjur membesar," imbuhnya.

Selain mengoptimalkan program CKG, Robert juga mendorong rumah sakit menyediakan tempat khusus untuk menangani pasien yang terdampak karhutla, terutama mereka yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) maupun penyakit lain akibat bencana tersebut.

"Bahkan, saya juga mendorong rumah sakit juga buka satu tempat khusus untuk penanganan pasien-pasien yang memang terdampak ISPA atau berbagai sakit yang memang menjadi akibat dari bencana yang ada," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Ombudsman kabut asap karhutla
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