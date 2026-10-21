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Dua Tahun Prabowo-Gibran, Survei: Seskab Teddy Paling Populer, Amran Menteri Terbaik!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |22:22 WIB
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Survei: Seskab Teddy Paling Populer, Amran Menteri Terbaik!
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Survei: Seskab Teddy Paling Populer
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JAKARTA –  Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Survei Matriks Politik Indonesia melakukan survei terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi Indonesia. Hasilnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjadi pejabat kabinet paling populer. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dinilai sebagai menteri terbaik.

Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia Supriyadi mengatakan, pengambilan data terhadap responden terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh enumerator yang sudah terlatih dibantu dengan kuesioner. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Seskab Teddy paling populer di mata publik, sedang Mentan Amran Sulaiman dinilai terbaik di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Supriyadi, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, tingkat popularitas Seskab Teddy mencapai 88,88 persen, disusul oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (85,3 persen) dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (79,5 persen).

Dia menyampaikan popularitas Teddy sangat tinggi berkat kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai aktivitas kenegaraan. Teddy juga kerap tampil dalam beberapa konferensi pers untuk menjelaskan kebijakan pemerintah.

“Peran Teddy sebagai Seskab menjadikannya sangat strategis untuk mengatur koordinasi para menteri dan pejabat tinggi lainnya,” jelas Supriyadi.

Dalam survei tersebut, nama Teddy juga masuk dalam peringkat lima besar menteri-menteri dengan penilaian terbaik. “Popularitas dan penilaian yang baik terhadap Teddy memberi peluang menjadi kuda hitam di masa depan,” jelasnya.

Sementara di jajaran menteri dan pejabat dengan penilaian terbaik, Mentan Amran menduduki peringkat pertama sebesar 75,1 persen. Posisi berikutnya diraih oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar (70,4 persen) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (68,8 persen).

 

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