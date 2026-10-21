Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gerebek 2 Pabrik Obat Ilegal di Sukoharjo, Polisi Sita 7,8 Juta Butir

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |13:25 WIB
Gerebek 2 Pabrik Obat Ilegal di Sukoharjo, Polisi Sita 7,8 Juta Butir
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar dua pabrik ilegal (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar dua pabrik ilegal yang memproduksi obat keras jenis tramadol dan trihexyphenidyl di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 16 orang sebagai tersangka dan menyita jutaan butir obat keras siap edar.

"Dengan barang bukti Tramadol dan Trihexyphenidyl sebanyak 7.862.500 butir yang sudah jadi," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Bismo Teguh Prakoso saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Penggerebekan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni Kartasura dan Gatak. Polisi menangkap 16 tersangka, masing-masing 11 orang di Kartasura dan lima orang di Gatak. Mereka memiliki peran beragam, mulai dari penanggung jawab pabrik, operator mesin pencampur, pencetak tablet, hingga tenaga pengemasan.

Di pabrik pertama yang berlokasi di Kartasura, polisi menangkap MR dan ATM yang berperan sebagai penanggung jawab pabrik sekaligus pengirim paket. Polisi juga mengamankan sejumlah pekerja lainnya.

Pabrik tersebut disebut mampu menghasilkan omzet Rp2 miliar hingga Rp3 miliar per hari, dengan kapasitas produksi mencapai 1,7 juta butir tramadol setiap hari.

"Dan hasil produksi dari pabrik pertama ini di Kartasura, itu serbuk putih siap cetak 1 ton dapat membuat 7.535.815 butir Tramadol tablet putih siap packing 1.485.000 butir, kemudian Tramadol siap edar 2.372.500 butir," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/337/3249169//greenpeace-ywbp_large.jpg
6 Aktivis Dibebaskan, Greenpeace: Bukan Akhir dari Perjuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/338/3249165//aksi_greenpeace_indonesia_di_bundaran_hi-BhYE_large.jpg
Sempat Diamankan, 6 Aktivis Greenpeace Akhirnya Dipulangkan Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3248997//greenpeace-VHnA_large.jpg
6 Aktivis Greenpeace Dilarikan ke Klinik Usai Bentangkan Spanduk di HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/625/3248995//polisi_tembak_polisi-9hgB_large.jpg
Tragis! Bharatu Valdo Tewas Ditembak Bharada AR, Keluarga Menjerit Histeris 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/338/3248977//polda_metro-PIBo_large.jpg
Breaking News! Bharada AR Ditetapkan Tersangka Penembakan Bharatu Valdo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/338/3248951//polda_metro_jaya-ahv5_large.jpg
Ada 26 Titik Demo Hari Ini, Polda Metro: Hanya Dua Elemen Layangkan Surat Pemberitahuan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement