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Perintahkan Turunkan Hujan Buatan, Pramono: Banyak Event Internasional Pekan Ini!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |16:39 WIB
Perintahkan Turunkan Hujan Buatan, Pramono: Banyak Event Internasional Pekan Ini!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung/Okezone
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam waktu dekat ini untuk menurunkan hujan buatan di Ibu Kota. Pasalnya,  Jakarta akan menjadi tuan rumah event Jakarta Running Festival (JRF) pada 24-25 Oktober 2026 dan konser YE Live in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 24 Oktober 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan agar pelaksanaan OMC berlangsung pada 22-23 Oktober 2026.

"Saya menyampaikan tanggal 24–25 kan ada acara yang bersifat internasional, yaitu Jakarta Running Festival dan konser Ye. Saya sudah memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana untuk melakukan OMC pada tanggal 22–23," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Dia melanjutkan, pelaksanaan OMC dimulai besok, namun bila awan sebagai target penyemaian sudah terlihat hari ini, maka OMC bisa langsung dimulai. Agar cuaca Jakarta bisa lebih sejuk sebelum dimulainya dua event berskala internasional tersebut.

"Sebenarnya kalau hari ini bisa, mulai hari ini. Jadi saya berharap bahwa mudah-mudahan sebelum pelaksanaan Jakarta Running Festival, Jakarta sudah lebih sejuk lah, mudah-mudahan awannya memenuhi itu," ucapnya.

 

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