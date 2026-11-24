Tok! APBD DKI Jakarta 2027 Rp86,31 Triliun, Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyetujui menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Pemerintah Provinsi Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 senilai Rp86,31 triliun. Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (24/11/2026).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan bahwa anggaran tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi guna mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.

“Dengan adanya persetujuan Rapat Dewan terhadap APBD Tahun Anggaran 2027, Eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2027 dapat terus meningkat, penguatan modal manusia yang produktif dapat tercapai, kualitas infrastruktur juga semakin baik dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana guna mendukung transformasi Kota Jakarta,” kata Rano.

Dalam kesempatan itu, Rano juga berharap sinergi eksekutif dan legislatif terus terjaga untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta.

“Demikian penyampaian pendapat akhir eksekutif. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan warganya,” jelasnya.