Kunjungan Kerja ke Australia, Pramono Bahas Kerja Sama Transportasi hingga Pendidikan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertolak ke Australia untuk melakukan kunjungan kerja pada 23–26 November 2026 guna memperkuat kerja sama Jakarta dan Australia, mulai dari sektor transportasi publik hingga ekonomi kreatif.

Pramono menambahkan bahwa undangan kunjungan ini telah beberapa kali disampaikan oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Persemakmuran Australia untuk Republik Indonesia, Roderick Brazier.

"Undangan sudah beberapa kali disampaikan dalam audiensi dan kali ini saya memenuhi undangan tersebut. Kami ingin kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta, terutama dalam transportasi publik, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif," ujar Gubernur Pramono, Senin (23/11/2026).

Selama berada di Sydney dan Canberra, Pramono dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn, Premier New South Wales Chris Minns, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Senator Don Farrell, serta Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia Matt Thistlethwaite.

Pertemuan tersebut akan membahas penguatan kemitraan Jakarta–Australia, kerja sama ekonomi dan bisnis, serta pengembangan Jakarta sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan internasional atau epicentrum of events.

Agenda lainnya mencakup pertemuan dengan Sydney Metro untuk menjajaki kerja sama transportasi publik, serta penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan University of New South Wales (UNSW) dan Australian National University (ANU).

Kerja sama pendidikan ini diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, termasuk peluang pelaksanaan beasiswa LPDP Jakarta 2027. Rangkaian agenda juga mencakup kuliah umum di ANU dengan Pramono sebagai pembicara di hadapan mahasiswa program doktor.



(Rahman Asmardika)

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