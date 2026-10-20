Greenpeace Bentangkan Spanduk Raksasa di Bundaran HI, Pramono: Jangan Ganggu Ketertiban Umum!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi demonstrasi yang akan berlangsung di Jakarta pada Selasa (20/10/2026). Ia juga menyoroti aksi kelompok Greenpeace yang membentangkan spanduk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Pramono menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, ia mengingatkan agar aksi penyampaian pendapat tetap memperhatikan ketertiban umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

“Jakarta ini atau Indonesia ini adalah negara demokrasi,” kata Pramono usai membuka Jakarta Film Summit di Park Hyatt Jakarta,

“Yang seperti itu tentunya kita memberikan penghormatan dan apresiasi. Tetapi yang paling penting jangan kemudian mengganggu ketertiban umum,” sambungnya.

Pramono berharap para peserta aksi dari kelompok Greenpeace segera menyelesaikan kegiatan mereka sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban di ruang publik.

“Sekarang ini saya dengar mereka mudah-mudahan sudah untuk turun, karena kalau tidak kan kalau ada apa-apa nanti, jangan sampai ketertiban kita terganggu,” katanya.

Pramono juga menyinggung rangkaian demonstrasi yang berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia berharap aksi penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara tertib, aman, dan nyaman. Ia juga meyakini aspirasi yang disampaikan masyarakat akan mendapat perhatian dari pemerintah.

“Hari ini adalah dua tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wapres Gibran. Tentunya saya sebagai Gubernur Jakarta bersama Pak Wagub berharap, berkeinginan bahwa aksi ataupun demonstrasi yang diadakan berlangsung dengan tertib, berakhir dengan aman, nyaman,” tuturnya.