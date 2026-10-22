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Dian Sandi Akui Belum Pernah Lihat Langsung Ijazah Asli Jokowi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |12:35 WIB
Dian Sandi Akui Belum Pernah Lihat Langsung Ijazah Asli Jokowi
Sidang dokter Tifa (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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JAKARTA — Saksi Dian Sandi mengakui belum pernah melihat langsung ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan dalam persidangan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (22/10/2026).

"Saudara pernah lihat enggak ijazah aslinya Pak Jokowi?," tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Saya belum pernah melihat," jawab Dian Sandi.

Dalam kesempatan itu, Dian Sandi menceritakan asal-usul dirinya mengunggah foto ijazah Jokowi di akun X pribadinya, @DianSandiU. Awalnya, dia membuat utas mengenai perjalanan perkuliahan Jokowi.

"Lalu kemudian setelah itu ada akun Hyperpoison namanya, berkomentar di dalam di utas itu," kata Dian Sandi di ruang sidang, Kamis (22/10/2026).

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