2 Mobil Bertabrakan di Jalan Rasuna Said Jaksel, 1 Orang Tewas dan 5 Luka-Luka

JAKARTA - Dua mobil yakni Honda Mobilio dan Pikap bertabrakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (23/10/2026). Akibatnya, satu orang tewas dan lima orang lainnya luka-luka.

Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, mengungkapkan kecelakaan bermula saat Honda Mobilio yang dikemudikan pria berinisial KMS melintas dari arah utara di Jalan Rasuna Said, tepatnya di dekat Kedutaan Besar Malaysia. Mobil tersebut membawa dua penumpang berinisial F dan SA.

"Diduga kurang hati-hati dan konsentrasi akhirnya Kendaraan Minibus Honda Mobilio NRKB B-2607-UFL menabrak bodi belakang Kendaraan Isuzu Pick Up NRKB B-9766-FM," kata Kharisma.

Sementara, pikap dikendarai oleh pria berinisial N, melaju searah di depan kendaraan tersebut. Mobil tersebut juga membawa dua penumpang berinisial J dan M. Akibat insiden tersebut, mobil pikap terguling ke kiri hingga posisi akhirnya kedua roda di sisi kanan berada di atas.

"Akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi dan penumpang kendaraan minibus Honda Mobilio NRKB B-2607-UFL mengalami luka-luka dan dibawa ke RS MMC untuk mendapatkan perawatan," ujarnya.