BULOG Percepat Distribusi 10.000 Ton Jagung dari Sulsel untuk Peternak Mikro di Jawa

MAKASSAR – Perum BULOG bergerak cepat memperkuat pasokan jagung pakan bagi peternak mikro di Pulau Jawa melalui percepatan distribusi dari sejumlah daerah sentra produksi.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani meninjau langsung proses pemuatan 10.000 ton jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/10).

Jagung tersebut akan dikirim melalui jalur laut menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, untuk selanjutnya disalurkan kepada peternak mikro di berbagai wilayah Pulau Jawa.

Dalam peninjauan tersebut, Direktur Utama didampingi Pemimpin Wilayah Perum BULOG Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) beserta jajaran BULOG Kanwil Sulselbar.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan armada pengangkut, kelancaran proses pemuatan, serta percepatan distribusi jagung SPHP sebagai tindak lanjut atas aspirasi peternak mikro yang sebelumnya disampaikan kepada Komisi IV DPR RI.