Sadis! Pengantin Baru Ditikam Suami Pakai Badik hingga Kritis

TAKALAR- Seorang perempuan berinisial SI (18) kritis ditikam suaminya, RA (18), menggunakan senjata tajam jenis badik di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, korban mengalami dua luka tusuk di bagian dada dan punggung hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Ironisnya, pasangan tersebut belum genap satu bulan menikah. Polisi telah menangkap RA dan menyita badik yang diduga digunakan untuk menyerang korban.

Kasat Reskrim Polres Takalar, Iptu Haryanto mengatakan, pihaknya masih mendalami kasus tersebut, termasuk motif pelaku menyerang istrinya.

"Informasinya yang kami ketahui dari dokter, ada dua (luka tikam) di bagian depan satu kali dan di bagian belakang satu kali," ujar Iptu Haryanto, Rabu (22/10/2026).

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu terjadi di rumah pelaku di Desa Patopakang, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar. Penikaman diduga bermula dari cekcok antara korban dan suaminya.

Dalam kondisi emosi, pelaku diduga menikam istrinya sebanyak dua kali hingga terluka parah. Korban kemudian dilarikan ke instalasi gawat darurat RSUD Padjonga Daeng Ngalle untuk mendapatkan penanganan medis.

Kabar tersebut membuat keluarga korban terpukul. Ibu korban bahkan histeris saat mengetahui putrinya terluka parah akibat penikaman yang diduga dilakukan suaminya.