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Polri Gelar Operasi Patuh pada 26 Oktober–8 November 2026

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |14:41 WIB
Polri Gelar Operasi Patuh pada 26 Oktober–8 November 2026
Ilustrasi Operasi Patuh (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Patuh secara serentak di seluruh Indonesia pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Dalam pelaksanaannya, polisi mengedepankan pendekatan humanis.

Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin menegaskan, keberhasilan Operasi Patuh 2026 tidak semata-mata diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta terciptanya keamanan dan keselamatan di jalan raya.

“Operasi ini harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat. Kita tidak mengukur keberhasilan dari besarnya jumlah penindakan," kata Aries, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Aries menjelaskan, seluruh jajaran diharapkan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis selama pelaksanaan operasi.

Menurutnya, sosialisasi harus dilakukan secara masif dengan menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan sekolah dan kampus hingga komunitas. Media juga dilibatkan untuk memperluas jangkauan informasi mengenai pentingnya disiplin dan keselamatan berlalu lintas.

"Tetapi dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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