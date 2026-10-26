Dua Tahun Pemerintahan, Generasi Muda Diajak Kawal Asta Cita Prabowo

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap memasuki dua tahun masa kerja. Dalam dua tahun pertama, berbagai program prioritas dan pembangunan terus dijalankan, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, investasi, hingga hilirisasi industri.

Generasi muda diminta membangun komitmen untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia maju.

“Anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa. Kita harus mengambil peran, menjaga nilai-nilai Asta Cita,” ujar Deklarator Pemuda Indonesia Raya (Pemira) Muhammad Natsir Sahib, Senin (26/10/2026).

“Dan ikut memastikan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk Indonesia maju dapat direalisasikan. Perjuangan membangun bangsa membutuhkan keterlibatan generasi muda yang memiliki semangat, komitmen, dan tanggung jawab,” lanjutnya.

Natsir mengatakan, relawan Partai Gerindra, Pemira akan menggelar konsolidasi awal bersama kalangan pemuda di kota Solo, Jawa Tengah. Konsolidasi ini menjadi momentum untuk menghimpun potensi anak muda dari berbagai latar belakang organisasi agar dapat berkontribusi lebih aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Selain memperkuat komunikasi dan jaringan antarpemuda, kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal bagi generasi muda yang menyatakan kesiapan untuk bergabung dan berjuang bersama Partai Gerindra,” ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam memastikan nilai-nilai dan cita-cita pembangunan nasional dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Menurut Natsir, Asta Cita Prabowo Subianto bukan sekadar program pemerintahan, melainkan arah pembangunan yang perlu dipahami, didukung, dan dikawal bersama oleh seluruh elemen bangsa, termasuk generasi muda.