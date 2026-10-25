Prabowo Terima Gubernur URI di Hambalang, Bahas 384 Peserta Pemimpin Masa Depan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (25/10/2026) sore.

Tampak dari foto yang dibagikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), sejumlah menteri turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan melalui URI.

"Gubernur URI melaporkan perkembangan 384 peserta didik Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) yang dijadwalkan melaksanakan magang pada Januari dan Februari 2027," tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet.

Selain itu, Gubernur URI juga melaporkan progres pembangunan gedung Universitas Republik Indonesia di Cikasungka, Bogor, sebagai bagian dari pengembangan sarana pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Melalui Universitas Republik Indonesia, diharapkan dapat lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, unggul secara akademis, serta memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

"Pemerintah terus mendorong pengembangan Universitas Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan siap mengambil peran dalam pembangunan serta kepemimpinan nasional," tutup keterangan tersebut.

(Rahman Asmardika)

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