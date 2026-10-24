Dua Tahun Pemerintahan, Prabowo: Kita Berada di Jalur yang Benar, We Have to Work As a Team!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya berada di jalur yang benar dalam menjalankan berbagai program strategis nasional. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menutup arahannya di sidang kabinet paripurna, beberapa waktu lalu.

Prabowo mengatakan, berbagai kebijakan strategis, mulai dari swasembada pangan, penguatan Danantara, hingga penerapan ekspor satu pintu, merupakan langkah penting untuk menjaga kepentingan dan keselamatan bangsa.

“Saudara-saudara, apa yang kita lakukan ini untuk keselamatan kita. Swasembada pangan, danantara, ekspor satu pintu. Begitu banyak keberhasilan kita. Jadi saya minta, jangan kita minder lagi. Kita, we are on the right track,” ujar Prabowo dikutip, Sabtu (24/10/2026).

Prabowo juga menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi strategis bagi masa depan generasi bangsa.

Di sektor ekonomi kerakyatan, Prabowo mengapresiasi perkembangan 10 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang telah beroperasi. Sementara itu, dalam pembangunan infrastruktur dasar, dia memaparkan capaian program bedah rumah yang mencapai sekitar 440 ribu unit serta renovasi hampir 90 ribu sekolah selama dua tahun pemerintahan.

Di bidang konektivitas wilayah, Prabowo juga mengapresiasi percepatan pembangunan sekitar 5 ribu jembatan yang menghubungkan sekitar 12 ribu desa melalui Satuan Tugas Jembatan. “Saya terima kasih Satgas Jembatan, ketuanya Pak Maruli, terima kasih berhasil sekarang sudah mendekati 5 ribu jembatan,” ujarnya.

Pemerintah juga terus memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit daerah. Prabowo menyampaikan bahwa sebanyak 66 rumah sakit daerah telah dianggarkan, dengan 22 di antaranya telah selesai dibangun. Selain itu, pengembangan mal pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan terus didorong, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta penyaluran bantuan sosial.