Prabowo Beri Hormat ke SBY dan Jokowi saat Upacara HUT ke-81 TNI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat pada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), saat upacara HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima, Mabes TNI, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Momen itu terjadi kala Prabowo memasuki arena upacara. Ia berjalan ke arah mimbar kehormatan dengan didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Pantauan Okezone, setibanya Prabowo langsung memberi hormat pada SBY lebih dulu. Kemudian, Prabowo menyalami SBY.

Selanjutnya, Prabowo juga memberi hormat dan menyalami Jokowi. Kemudian, Prabowo juga terlihat menyalami tamu undangan lainnya.

Sekadar diketahui, peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 di Mabes TNI digelar secara sederhana. Upacara tidak melibatkan masyarakat umum secara luas dan hanya diikuti peserta terbatas, termasuk sejumlah siswa dari sekolah-sekolah.

(Fahmi Firdaus )

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