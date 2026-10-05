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Momen Prabowo Naik Maung Pimpin HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |09:15 WIB
Momen Prabowo Naik Maung Pimpin HUT ke-81 TNI di Cilangkap
Momen Prabowo Naik Maung Pimpin HUT ke-81 TNI di Cilangkap
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto pimpin upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, iring-iringan Prabowo tiba sekitar pukul 08.55 WIB. Prabowo hadir mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dengan jas berwarna abu-abu, dasi berwarna biru, dan kopiah hitam.

Prabowo langsung disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Selanjutnya, memasuki lokasi upacara di lapangan dan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup).

Prabowo  menaiki mobil maung berwarna hijau tua khas TNI yang telah tersedia di lapangan. Dia kemudian berkeliling lapangan untuk melakukan inspeksi pasukan.

Adapun, Komandan Upacara (Danup) pada HUT ke-81 TNI ini adalah Letjen Lucky Avianto (Pangkogabwilhan III), sedangkan Cadangan Danup adalah Marsdya Deny Muis (Pangkorpasgat).

Upacara Parade ini mengusung tema 'TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur'. Kegiatan ini melibatkan 3.378 personel pasukan upacara dari TNI dan non-TNI, serta 38 unit alutsista.

Kekuatan pasukan terbagi dalam empat Satuan Setingkat Batalyon (SSY), dengan unsur pasukan dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Komcad, serta KRI/Pramuka.

Sementara itu, salah satu agenda yang juga akan dilaksanakan yakni pelantikan dan pengukuhan satuan baru.

Dari TNI AD, ada 6 Kodam, 30 Brigif TP, 150 Yonif TP, dan 3 Yon Banpur (Kavaleri, Armed, dan Arhanud) yang akan diresmikan. Lalu, pada TNI AL, ada 1 Brigif Marinir dan 4 Yon Marinir yang diresmikan.

Kemudian, TNI AU terdiri atas 1 Divisi II Korpasgat, 1 Brigade Korpasgat, 3 Yon Korpasgat, 1 Skadron Pendidikan, 2 Skadron Udara, dan 2 Satuan Radar diresmikan.

 

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