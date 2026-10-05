Momen Jokowi dan SBY Pakai Baret Hijau Hadiri HUT ke-81 TNI di Cilangkap

JAKARTA - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, Jokowi menggunakan jas berwarna hitam lengkap dengan dasi dan kopiah. Sementara, SBY terlihat mengenakan jas dengan dari merah dan baret hijau.

Kehadiran Jokowi dan SBY menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara.

Upacara HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur”.

Dalam upacara tersebut, Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.