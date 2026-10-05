Prabowo Resmikan Enam Kodam Baru saat HUT ke-81 TNI, Ini Daftar Lengkapnya!

Prabowo Resmikan Enam Kodam Baru saat HUT ke-81 TNI/Okezone

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI yang digelar di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026) pagi.

Prabowo akan bertindak sebagai inspektur upacara, sementara komandan upacara yakni Pangkogabwilhan III Letjen Lucky Avianto.

Dalam upacara tersebut, Prabowo juga dijadwalkan meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI. Prosesi pelantikan dan pengukuhan satuan baru dijadwalkan berlangsung setelah pengucapan Sapta Marga.

“Salah satu agenda dalam Upacara Parade adalah pelantikan dan pengukuhan satuan baru. Dari TNI AD terdiri atas 6 Kodam,”tulis keterangan Puspen TNI yang diterima Okezone.

Saat ini, TNI AD baru mempunyai 21 Kodam dari total 38 provinsi, ditambah 6 Kodam baru yang diresmikan, maka tersisa pembangunan 11 Kodam lagi.

Berikut ini daftar enam kodam baru yang diresmikan: