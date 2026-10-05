Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI dan Resmikan Unit Satuan Baru di Cilangkap

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI yang digelar di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). Prabowo akan bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam upacara tersebut, Prabowo juga dijadwalkan meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI. Prosesi pelantikan dan pengukuhan satuan baru dijadwalkan berlangsung setelah pengucapan Sapta Marga.

Berdasarkan susunan acara yang diterima Okezone, upacara akan dimulai dengan laporan perwira upacara, dilanjutkan dengan penghormatan kebesaran, laporan komandan upacara yakni Pangkogabwilhan III Letjen Lucky Avianto kepada inspektur upacara, serta pemeriksaan pasukan.

Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan pengucapan Sapta Marga. Setelah itu, dilakukan persiapan pelantikan dan pengukuhan satuan baru, pernyataan resmi pelantikan dan pengukuhan, serta prosesi pelantikan dan pengukuhan satuan baru.

Setelah prosesi tersebut, Prabowo dijadwalkan menyampaikan amanat sebagai inspektur upacara. Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan Andhika Bhayangkari, laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, serta penghormatan kebesaran.

Upacara HUT ke-81 TNI tahun ini digelar secara sederhana dan khidmat di Mabes TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya telah meninjau gladi bersih di lokasi upacara pada Sabtu (3/10/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan upacara berjalan sesuai dengan rencana. Dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, juga akan ditampilkan parade pasukan serta sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Agus sebelumnya mengatakan pelaksanaan HUT TNI tahun ini dibuat sederhana karena banyak personel masih ditugaskan membantu penanganan bencana di sejumlah daerah.

“Jadi memang HUT TNI sekarang dilaksanakan secara sederhana di Mabes TNI, karena pasukan yang ikut upacara ini banyak di daerah bencana,” kata Agus kepada awak media, di Jakarta, Minggu (27/9/2026).