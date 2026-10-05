Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pidato Nasution saat Pemakaman Pahlawan Revolusi di HUT TNI: Fitnah PKI Lebih Kejam dari Pembunuhan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |06:00 WIB
Pidato Nasution saat Pemakaman Pahlawan Revolusi di HUT TNI: Fitnah PKI Lebih Kejam dari Pembunuhan!
Pidato Nasution saat Pemakaman Pahlawan Revolusi di HUT TNI/ist
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa gugurnya enam jenderal dan seorang perwira menengah TNI AD saat Gerakan 30 September atau G30S PKI menjadi catatan kelam bangsa Indonesia. Ketujuhnya menjadi korban keganasan PKI.

Jenderal AH Nasution yang lolos dari peristiwa keji itu membacakan pidato saat melepas ketujuh jenazah Pahlawan Revolusi, pada 5 Oktober 1965 atau 61 tahun silam yang juga bertepatan dengan HUT TNI.

Mereka yang kemudian mendapat penghormatan sebagai Pahlawan Revolusi adalah Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal S. Parman, Letnan Jenderal M.T Haryono, Mayjen D.I Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Kapten Pierre Tendean.

Saat pemakaman pahlawan revolusi, Jenderal Nasution dengan suara bergetar menegaskan, TNI tak akan mundur menghadapi fitnah PKI dan akan meneruskan perjuangan para jenderal yang telah mendahului wafat.

”Kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita,” tegas Jenderal Nasution. Berikut ini isi pidato lengkapnya:

Para prajurit sekalian. Kawan-kawan sekalian. Terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan.

Bissmillahirrahmanirrahiim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita, hari yang selalu gemilang, tetapi yang kali ini, hari yang dihinakan, oleh fitnahan, dihinakan oleh penghianatan, dihinakan oleh penganiayaan.

Tetapi hari angkatan bersenjata kita, kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita, dengan tekad kita, dengan nama Allah yang maha kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean.

Kamu semua mendahului kami, kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci.

Justru di sini kami semua, saksi yang hidup, kamu adalah telah berjuang, sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu ragu, kami semua sedia juga, mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245959/tni-Eu5H_large.jpg
Cara Unik Jenderal Kopassus Richard Tampubolon Ajak Mahasiswa Peringati HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/337/3244523/tni-Shxi_large.jpg
HUT Ke-81 TNI Digelar Sederhana, Panglima: Hanya Libatkan Siswa Secara Terbatas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3244068/tni-QtkF_large.jpg
KRI Sriwijaya Perkuat Pertahanan Maritim, Begini Dahsyatnya TNI AL di Era Bung Karno hingga Ditakuti Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3244064/tni-tTLl_large.jpg
Kapal Induk KRI Sriwijaya Jadi Kekuatan Baru Militer RI, Panglima TNI: Jaga Kedaulatan Nasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243890/tni-zrk9_large.jpg
12 Ranpur AAV Tiba di RI, Operasi Amfibi Korps Marinir Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243887/kri_sriwijaya-xu1Z_large.jpg
Makna Heroik di Balik Nama Kapal Induk Pertama KRI Sriwijaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement