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HUT ke-81, Begini Sejarah Panjang dan Tonggak Berdirinya TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |05:00 WIB
HUT ke-81, Begini Sejarah Panjang dan Tonggak Berdirinya TNI
Begini Sejarah Panjang dan Tonggak Berdirinya TNI/Okezone
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JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI)  genap berusia 81 tahun pada hari ini, Senin (5/10/2026). Upacara peringatan HUT ke-81 TNI digelar secara sederhana di Markas Besar (Mabes) TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

Melansir situs resmi TNI, HUT ke-81 TNI mengangkat tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur."

“HUT TNI sekarang dilaksanakan secara sederhana di Mabes TNI, karena pasukan yang ikut upacara ini banyak di daerah bencana," kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto beberapa waktu lalu.

Sejarah Lahirnya TNI

Sejarah panjang perjalanan TNI berawal dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. Sedangkan cikal bakal TKR sendiri dibentuk pada 23 Agustus 1945 dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Pembentukan pasukan keamanan ini ditujukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia setelah merdeka dari Jepang.

Saat itu berada di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI) yang ada di tiap daerah. Ide untuk membuat sebuah wadah militer dalam bentuk tentara nasional pun mulai muncul. Ide itu dirasa perlu untuk meningkatkan fungsi BKR menjadi lebih luas.

Usulan tersebut disepakati oleh mantan anggota Pembela Tanah Air (PETA), Heiho dan KNIL yang dulunya tergabung dalam BKR. Saat itu, Presiden Soekarno yang lebih memilih jalan diplomasi daripada peperangan dan sempat tak merestui keinginan itu.

Namun Bung Karno juga menyetujui pembentukan angkatan perang yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945.

 

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Topik Artikel :
HUT TNI TNI HUT ke-81 TNI
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