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Daftar 6 Pangdam Baru yang Dilantik Prabowo, Mayoritas Jenderal Tempur Kopassus!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |00:23 WIB
Daftar 6 Pangdam Baru yang Dilantik Prabowo, Mayoritas Jenderal Tempur Kopassus!
Daftar 6 Pangdam Baru yang Dilantik Prabowo
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik 6 perwira tinggi TNI berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen) menjadi Panglima Kodam (Pangdam) saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Keenam jenderal tersebut akan memimpin enam Kodam baru. Diketahui, saat ini, TNI AD baru mempunyai 21 Kodam dari total 38 provinsi, ditambah 6 Kodam baru yang diresmikan, maka tersisa pembangunan 11 Kodam lagi.

Enam Kodam baru ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Selain mengukuhkan Kodam dan melantik para Panglima Kodam, Prabowo juga memberikan tongkat komando dan lambang satuan baru.

Dari rekam jejaknya, keenam

ini berasal dari kecabangan Infanteri. Bahkan empat di antaranya dari Korps Baret Merah Kopassus.

Berikut ini daftar Kodam dan Panglima Kodam yang baru dilantik:
 
1.Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau. Dipimpin Pangdam Mayjen TNI Rionardo (Kopassus)

2.Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dipimpin Pangdam Mayjen TNI Drajad Brima Yoga (Kopassus)

3.Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur. Dipimpin Pangdam Mayjen TNI Thevi Angandowa (Kopassus)

 

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