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Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Ini 8 Kebijakan yang Jadi Sorotan

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |22:30 WIB
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Ini 8 Kebijakan yang Jadi Sorotan
Presiden Prabowo Subianto (foto: BPMI Setpres RI)
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JAKARTA - GREAT Institute menyoroti delapan capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun terakhir, mulai dari perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), pertumbuhan ekonomi, hingga pemulihan aset negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penilaian tersebut tertuang dalam buku Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Transformasi Menuju Kesejahteraan yang memuat evaluasi terhadap kebijakan ekonomi dan politik pemerintah. Kajian ini melanjutkan evaluasi tahun pertama pemerintahan Prabowo bertajuk Paradigm Shifting: Membawa Optimisme dan Catatan Kritis.

Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, menilai pemerintahan Prabowo berupaya memperluas pelayanan dasar, memperkuat perlindungan pekerja, serta meningkatkan peran negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

“Yang kami apresiasi dari Presiden Prabowo adalah keberanian politiknya menggunakan kewenangan negara untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi dan memperluas kesejahteraan rakyat. Keberpihakan itu diterjemahkan ke dalam prioritas anggaran, perlindungan pekerja, dan penertiban penguasaan sumber daya,” ujar Sudarto, Jumat (23/10/2026).

GREAT Institute membagi delapan capaian tersebut ke dalam empat bidang ekonomi dan empat bidang politik. Berikut rinciannya.

1. Perluasan pelayanan dasar melalui MBG dan Sekolah Rakyat

GREAT Institute menilai program MBG, Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Berdasarkan data yang dicantumkan dalam kajian, MBG menjangkau hampir 57 juta penerima per 31 Agustus 2026. Sementara itu, Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 73,8 juta penduduk per 31 Juli 2026.

Adapun Sekolah Rakyat menampung 43.346 siswa pada tahun ajaran 2026/2027.

Menurut Sudarto, program tersebut memberikan akses terhadap pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan, dan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

 

      
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