BULOG dan Bapanas Salurkan Bantuan Pangan, Pastikan Negara Hadir bagi Masyarakat Sulsel

MAKASSAR – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum BULOG terus memperkuat langkah nyata dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras di berbagai wilayah Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran dan pemantauan langsung di Kabupaten Bone dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan perlindungan sosial sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional.

Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, mencerminkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan akses pangan yang merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Penguatan sinergi tersebut tercermin melalui keterlibatan langsung Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, dalam penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bone, serta monitoring Direktur Utama Perum BULOG di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumat (13/11/2026).

Di Makassar, kegiatan penyaluran menjangkau sekitar 1.600 penerima manfaat, sementara secara nasional pemerintah mengalokasikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi setiap keluarga penerima atau total 30 kilogram untuk periode Oktober–Desember 2026.

Langkah ini sekaligus memperlihatkan kesinambungan peran Bapanas sebagai pengarah kebijakan pangan dan BULOG sebagai pelaksana penyaluran di lapangan, sehingga bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.