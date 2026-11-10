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BULOG Tegaskan Sikap Tolak Impor, Perkuat Komitmen Swasembada Pangan Berkelanjutan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |23:20 WIB
BULOG Tegaskan Sikap Tolak Impor, Perkuat Komitmen Swasembada Pangan Berkelanjutan
Perum BULOG bersama para pemangku kepentingan pangan nasional tegaskan sikap menolak segala bentuk impor komoditas pangan. (Foto: dok BULOG)
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JAKARTA – Perum BULOG bersama para pemangku kepentingan pangan nasional menegaskan sikap menolak segala bentuk impor komoditas pangan akibat tekanan dari pihak mana pun. Hal tersebut sebagai bagian dari komitmen memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia.

Penegasan itu disampaikan melalui pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Kompleks Pergudangan Sunter, Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Selasa (10/11/2026).

Momentum ini sekaligus menjadi wujud dukungan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan melalui penguatan produksi dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Pembacaan ikrar tersebut dipimpin oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.)  Ahmad Rizal Ramdhani, bersama jajaran Direksi, serta diikuti oleh para mantan pimpinan BULOG, pensiunan, dan mitra strategis dari berbagai unsur.

Kehadiran para pemangku kepentingan lintas sektor dan generasi ini mencerminkan kesatuan tekad untuk memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bangsa harus mengutamakan kemampuan produksi dalam negeri, tanpa tunduk pada tekanan maupun kepentingan pihak mana pun.

Ikrar bersama tersebut memuat tiga komitmen utama yang menjadi landasan dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pertama, menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan guna mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan.

      
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