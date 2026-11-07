BULOG Raih Penghargaan Nasional, Bukti Nyata Keberhasilan Stabilisasi dan Distribusi Pangan

Perum BULOG meraih penghargaan nasional atas keberhasilan BULOG dalam memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan. (Foto: dok BULOG)

JAKARTA – Perum BULOG kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menerima penghargaan dalam ajang CNN Indonesia Awards 2026 untuk kategori Outstanding Food Stabilization & Distribution.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan BULOG dalam memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan, mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, serta memastikan distribusi beras menjangkau masyarakat secara luas.

Capaian tersebut sekaligus mempertegas peran strategis BULOG sebagai operator pangan pemerintah dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diberikan dalam malam puncak penghargaan yang mengusung tema “Karya Nyata untuk Indonesia Berdaya”, bertempat di Ballroom Dua Mutiara, JW Marriott Hotel Jakarta, Mega Kuningan, Jumat (6/11/2026).

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan, penghargaan ini merupakan pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran BULOG dalam menjalankan amanah pemerintah, khususnya dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan nasional dan mendukung stabilitas harga beras di tengah berbagai tantangan.