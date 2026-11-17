Pilih Lantai yang Tepat untuk Bikin Rumah Makin Nyaman di Shopvaganza Mitra10

JAKARTA - Menjelang akhir tahun sepertinya menjadi waktu yang tepat untuk merenovasi rumah agar tahun baru nanti memiliki tampilan yang berbeda. Salah satunya, dengan memperbarui lantai rumah, agar hunian semakin nyaman.

Tapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih lantai rumah. Sebab, bukan hanya berkaitan dengan estetika rumah, namun juga fungsi ruangan, kebutuhan para penghuninya, dan disesuaikan dengan konsep hunian yang diinginkan.

Bagi kamu yang lagi mencari produk lantai rumah yang cocok dengan keinginan dan kebutuhan, ini saatnya untuk mengunjungi Mitra10. Di toko bahan bangunan terpercaya ini menyediakan beberapa merek lantai rumah yang berkualitas.

Kamu juga bisa mendapatkan inspirasi interior rumah dengan memadukan lantai yang cocok di Mitra10. Adapun beberapa merek yang bisa ditemui di Mitra10 di antaranya, Sincere, Durafloor, dan DuraWood.

Ketiga merek itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Di Sincere, tersedia produk granit lantai dengan pilihan motif yang bisa menyesuaikan konsep hunian, sehingga tampilan interior terasa semakin fresh.