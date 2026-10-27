Renovasi Rumah Sambil Berburu Hadiah di Shopvaganza Mitra10

JAKARTA - Shopvaganza 2026 mengajak member Mitra 10 untuk meraih berbagai hadiah, mulai dari mobil listrik hingga paket perjalanan ke Jepang. Program loyalitas bagi member ini berlangsung mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026 di 62 toko offline Mitra10 dan melalui pembelian online di situs resmi Mitra10.

Sebagai toko bahan bangunan terpercaya, Mitra10 saat ini memiliki lebih dari 5 juta member. Program Shopvaganza Mitra10 ini menjadi salah satu bentuk apresiasi kepada pelanggan yang telah mempercayakan kebutuhan rumah, pembangunan, dan renovasinya kepada Mitra10.

General Manager Marketing Communication Mitra10, Erick Koswara mengungkapkan, program Shopvaganza 2026 digelar secara nasional dan eksklusif untuk Member Mitra10. Jadi, setiap pelanggan belanja bahan bangunan atau perlengkapan rumah di Mitra10, ada kesempatan hadiah istimewa yang bisa diraih.

Antusiasme pelanggan terhadap program ini juga terlihat pada penyelenggaraan Shopvaganza tahun sebelumnya. Pada Shopvaganza 2025, jumlah E-Coupon yang terkumpul meningkat 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka tersebut menunjukkan tingginya partisipasi pelanggan dalam program Shopvaganza sekaligus menggambarkan penerimaan terhadap mekanisme kupon digital.

Dengan sistem digital ini, pelanggan dapat berbelanja kebutuhan rumah sekaligus memperoleh kesempatan mengikuti undian tanpa proses pengisian kupon secara manual.

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