Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Renovasi Rumah Sambil Berburu Hadiah di Shopvaganza Mitra10

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |15:57 WIB
Renovasi Rumah Sambil Berburu Hadiah di Shopvaganza Mitra10
Shopvaganza 2026. (Foto: dok Mitra 10)
A
A
A

JAKARTA - Shopvaganza 2026 mengajak member Mitra 10 untuk meraih berbagai hadiah, mulai dari mobil listrik hingga paket perjalanan ke Jepang. Program loyalitas bagi member ini berlangsung mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026 di 62 toko offline Mitra10 dan melalui pembelian online di situs resmi Mitra10.

Sebagai toko bahan bangunan terpercaya, Mitra10 saat ini memiliki lebih dari 5 juta member. Program Shopvaganza Mitra10 ini menjadi salah satu bentuk apresiasi kepada pelanggan yang telah mempercayakan kebutuhan rumah, pembangunan, dan renovasinya kepada Mitra10.

General Manager Marketing Communication Mitra10, Erick Koswara mengungkapkan, program Shopvaganza 2026 digelar secara nasional dan eksklusif untuk Member Mitra10. Jadi, setiap pelanggan belanja bahan bangunan atau perlengkapan rumah di Mitra10, ada kesempatan hadiah istimewa yang bisa diraih.

Antusiasme pelanggan terhadap program ini juga terlihat pada penyelenggaraan Shopvaganza tahun sebelumnya. Pada Shopvaganza 2025, jumlah E-Coupon yang terkumpul meningkat 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka tersebut menunjukkan tingginya partisipasi pelanggan dalam program Shopvaganza sekaligus menggambarkan penerimaan terhadap mekanisme kupon digital.

Dengan sistem digital ini, pelanggan dapat berbelanja kebutuhan rumah sekaligus memperoleh kesempatan mengikuti undian tanpa proses pengisian kupon secara manual.

Pilihan Produk untuk Renovasi Rumah

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/16/3250458//iphone_18_pro_burgundy-pelb_large.jpg
iPhone 18 Pro Burgundy Resmi Rilis di Indonesia, Ini Cara Dapat Cicilan Ringan Mulai 2 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/206/3250456//jakarta_film_week_2026_resmi_ditutup-ywP4_large.JPG
Jakarta Film Week 2026 Resmi Ditutup, Laut Bercerita hingga Nobody Loves Kay Raih Penghargaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/11/3250422//pnm_dukung_perempuan_pontianak_kembangkan_usaha-UwIO_large.jpeg
Dari Ruang Belajar hingga Potensi Lokal, PNM Dukung Perempuan Pontianak Kembangkan Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/13/3250371//no_na_x_shopee-mCPx_large.png
Tu wa ga pat! Yuk, Simak 5 Tips Nikmati Keseruan Shopee 11.11 Big Sale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/11/3250294//kur_bri-Syrt_large.jpeg
BRI Salurkan KUR Rp144 Triliun kepada 2,76 Juta Debitur hingga Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/340/3250289//kesiapan_beras_jelang_nataru-BTe5_large.jpeg
BULOG Jamin Kesiapan Beras Jelang Nataru, Stok Cukup hingga 10 Bulan ke Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement