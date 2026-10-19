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Shopvaganza 2026 Mitra10 Datang Lagi, Intip Cara Ikutannya di Sini!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |11:20 WIB
Shopvaganza 2026 Mitra10 Datang Lagi, Intip Cara Ikutannya di Sini!
Shopvaganza 2026. (Foto: dok Mitra 10)
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JAKARTA - Bagi kamu yang sedang merencanakan renovasi rumah, ada kabar gembira dari Mitra10. Sebagai toko bahan bangunan terpercaya, Mitra10 kembali menghadirkan Shopvaganza 2026 dengan berbagai keuntungan untuk pelanggan setia, mulai dari undian berhadiah, paket perjalanan ke Jepang, hingga hadiah langsung berupa Smart TV.

Shopvaganza Mitra10 merupakan program promosi tahunan yang digelar sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia atau Sahabat Mitra10. Tahun ini, program tersebut berlangsung mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026 dan dapat diikuti di 62 toko Mitra10 di Indonesia.

Kini, Mitra10 saat ini memiliki lebih dari 5 juta member. Program ini menjadi salah satu bentuk apresiasi kepada pelanggan yang telah mempercayakan kebutuhan rumah, pembangunan, dan renovasinya kepada Mitra10.

General Manager Marketing Communication Mitra10, Erick Koswara mengungkapkan, program Shopvaganza 2026 digelar secara nasional dan eksklusif untuk Member Mitra10. Jadi, setiap pelanggan belanja bahan bangunan atau perlengkapan rumah di Mitra10, ada kesempatan hadiah istimewa yang bisa diraih.

“Cukup belanja produk sponsor senilai minimal Rp2.500.000, kamu otomatis dapat e-coupon undian. Sistem e-coupon ini sepenuhnya digital, tercatat langsung di bawah e-receipt,” ujarnya.

Pada Shopvaganza 2026, pelanggan bisa mengikuti tiga kategori program, yakni Undian dengan mekanisme E-Coupon, Top Spender dengan hadiah paket perjalanan ke Jepang, serta Hadiah Langsung berupa Smart TV.

Mitra 10
Shopvaganza 2026. (Foto: dok Mitra 10)

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