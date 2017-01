Terapkan OKE OCE, Sandi Bidik Sampah Hasilkan Produk Bernilai

JAKARTA – Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Sandiaga Salahudin Uno, membidik bank sampah yang dikelola ibu-ibu warga Tegal Parang Utara. Ia akan menjadikannya sebagai sasaran Program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OKE OCE).

Sandi mengapresiasi aksi Ida, warga Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan, yang memotori aksi koordinator bank sampah, yakni aktivitas yang dapat menghasilkan barang dari sampah menjadi nilai jual.

"Sebetulnya kalau diberikan pendampingan dan modal ditambah operasional ‎itu akan lebih berkembang bak sampahnya," kata Sandi di lokasi, Rabu (18/1/2017).

Jika usaha tersebut berkembang, nantinya lebih menyerap tenaga kerja, sehingga produktivitas bank sampah bisa meningkat dan penghasilan dapat meningkat pula.

"Kemudian, bisa meningkatkan nilai ekonomi dan menyerap lapangan kerja, karena sekarang bak sampah hanya ada satu sampai tiga karyawan saja karena kesulitan modal dan operasionalnya," tutup Sandi.