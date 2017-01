Pelantikan Trump akan Dihadiri Banyak Mantan Presiden AS

AMERIKA Serikat (AS) akan memiliki presiden baru. Pelantikan Donald Trump (70) sebagai Presiden ke-45 AS akan dilaksanakan pada 20 Januari 2017 di US Capitol, Washington DC.

Daftar tamu undangan telah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Sesuai tradisi, semua yang pernah menjabat sebagai presiden Negeri Paman Sam dan masih hidup akan mendapat undangan untuk menghadiri upacara pelantikan presiden Amerika. Namun, semuanya akan kembali pada keputusan individu masing-masing, apakah akan menyanggupi undangan tersebut atau tidak.

Lalu di antara beberapa mantan Presiden AS yang masih hidup, siapa saja yang telah memastikan hadir dalam momen penting pelantikan Donald Trump tersebut? Berikut ulasannya:

Presiden AS ke-39, Jimmy Carter

(Foto: Independent)

Di urutan pertama ada presiden ke-39 AS, Jimmy Carter (92). Presiden yang pernah menerima hadiah Nobel Perdamaian pada 2002 tersebut telah memastikan kehadirannya dalam upacara pelantikan Donald Trump.

Presiden AS ke-42, William Jefferson Clinton

(Foto: Getty Images)

Menyusul Jimmy, mantan Presiden AS yang juga memastikan hadir adalah William Jefferson Clinton. Presiden yang akrab disapa dengan nama Bill Clinton tersebut rencananya akan hadir bersama istri tercintanya Hillary Clinton (69) pada pelantikan Donald Trump sebagai orang nomor satu di Amerika. (rav)