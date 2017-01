100 HARI TRUMP: Trump Telefon PM Jepang Hari Ini

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dijadwalkan untuk menelefon Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe hari ini waktu AS. Panggilan tersebut dilakukan setelah beberapa hari AS resmi mengumumkan pengunduran diri dari keanggotaan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).

Sebagaimana diketahui, AS keluar dari keanggotaan TPP pada 23 Januari 2017. Namun, Jepang berharap hubungan dengan AS tetap dipertahankan melalui transaksi perdagangan dua arah.

Diwartakan dari IBTimes, Sabtu (28/1/2017), Abe dijadwalkan mengunjungi AS pada Februari. Dalam kunjungannya tersebut, Abe berencana membahas isu Laut Cina Selatan dan Laut China Timur serta memperkuat sistem pertahanan dengan Washington.

Seorang pejabat kepresidenan menyebutkan, pemerintah baru AS tengah mempertimbangkan untuk menjalin perdagangan bilateral dengan Jepang, selepas keluarnya AS dari TPP. Sementara itu, anggota yang tersisa dari TPP, yaitu Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Brunei, Chili, Malaysia, Meksiko, Peru, Singapura dan Vietnam akan menggelar pertemuan pada Maret untuk membahas keluarnya AS.

Sebelumnya, Australia menyarankan China untuk mengisi kekosongan anggota TPP menggantikan AS. Jepang sendiri memberi sinyal tak keberatan dengan hal tersebut meskipun selalu ada kekhawatiran bergabungnya China akan semakin meningkatkan kekuatan Negeri Tirai Bambu tersebut. (rav)