PM Kanada Sebut Negaranya Siap Tampung Pengungsi

OTTAWA - Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau menyatakan negaranya siap menampung pengungsi. Justin menyampaikan informasi tersebut melalui akun Twitter resminya.

"Bagi orang-orang yang sedang berusaha melarikan diri dari penganiayaan, teror dan perang, Kanada akan menyambut Anda, terlepas dari apa agama Anda. Keanekaragaman adalah kekuatan kita. #Selamat Datang di Kanada," tulis Justin dalam cuitannya sebagaimana dikutip dari Metro, Minggu (29/1/2017).

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017