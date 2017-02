TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat 10 Februari. Pertemuan pertama Trump-Abe berlangsung November tahun lalu dan disebut menjadi 'awal yang baik' dalam hubungan kedua negara.

Pada rencana pertemuan kali ini, sesi main golf sudah masuk dalam agenda mereka. Abe sendiri berencana mencari ikatan yang lebih kuat dengan Trump.

Mengutip Japan Times, Kamis (9/2/2017), tur Abe ke Washington dijadwalkan pada 9-13 Februari. Kali ini, Abe akan ditemani tiga menteri penting dalam pemerintahannya yaitu Deputi PM Taro Aso, Menteri Luar Negeri Fumio Kishida dan Menteri Perdagangan Hiroshige Seko.

"Misi utama kunjungan Abe adalah untuk 'kembali menunjukkan kepada dunia bahwa aliansi Jepang-AS tidak dapat digoyahkan', dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan," ujar Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga.

Menurut Suga, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Florida itu akan 'menjadi peluang bermakna bagi kedua pemimpin untuk membangun hubungan personal'.

Trump sendiri, pada Minggu, 5 Februari, kepada Radio Westwood One Sports mengonfirmasi rencana bermain golf dengan Abe di Palm Beach tersebut.

"Jika AS rukun dengan Rusia dan negara lain --- maksud saya, saya ingin akur dengan semua negara --- namun jika AS berteman baik dengan Rusia, China maupun Jepang, itu hal yang baik, bukan sesuatu yang buruk," ujar Trump, merujuk transkrip wawancara via telefon yang dirilis Gedung Putih tersebut.

Ketika ditanya akankah mereka bertaruh dalam permainan tersebut dan apakah Abe pemain golf yang baik, Trump berkata, "Saya tidak tahu. Saya pikir -- saya tahu ia menyukai golf, dan kami akan bersenang-senang. Itu tidak masalah. Saya hanya akan memastikan bahwa ia adalah mitra saya."

Selama masa kampanye, Trump berulang kali mengkritik Jepang atas praktik perdagangannya yang tidak adil. Ia juga menyebut perjanjian keamanan AS-Jepang berat sebelah.

Meski demikian, Abe adalah salah satu pemimpin negara yang pertama

kali mencoba membangun hubungan personal dengan Trump. Pada 17 November, ia menjadi pemimpin negara asing yang bertemu dengan Trump usai memenangi pemilihan presiden AS.

"Kita akan membangun hubungan sama-sama menang. Saya percaya diskusi keduanya akan bersifat membangun," imbuh Suga.