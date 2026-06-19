Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dokter Tifa Ditangkap, Begini Penampakannya di Polda Metro

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |08:10 WIB
Dokter Tifa Ditangkap, Begini Penampakannya di Polda Metro
Dokter Tifa di Polda Metro Jaya (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya di apartemennya pagi ini, Jumat (19/6/2026). Tifa langsung dibawa aparat ke Polda Metro Jaya.

Ia ditangkap sekira pukul 06.47 WIB. Informasi tersebut disampaikan langsung Tifa yang kemudian diteruskan oleh Tim Pembela Dr Tifa.

"Setelah dibawa ke Polda dr Tifa menunjukkan bukti bahwa dirinya saat ini berada di lingkungan Polda Metro Jaya," ujar penasihat hukum Tifa, Ramdansyah.

Dari foto yang diterima, Tifa tampak berada di depan laptop dan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengikuti ujian S3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dari suatu ruangan di Polda Metro Jaya.

Selain itu, pada pukul 07.23 WIB, penasihat hukum Tifa yang tergabung dalam Tim Pembela dr Tifa (TPDT) mengonfirmasi ke pada penyidik yang menangani perkara dokter Tifa. "Terkonfirmasi bahwa  bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan pagi ini merupakan penangkapan," katanya.

Hingga saat ini, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum maupun alasan dilakukannya penangkapan tersebut, karena selama ini Tifa patuh untuk melakukan wajib lapor di Polda Metro hingga pekan kemarin. Diketahui, dokter Tifa merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225315/dokter_tifa-TaSd_large.jpg
Breaking News! Dokter Tifa Dikabarkan Ditangkap di Apartemennya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224219/refly_harun-DfPe_large.jpg
Refly Harun Pertanyakan Nasib Kasus Roy Suryo Cs: Sudah 30 Kali Wajib Lapor tapi Belum Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223072/roy_suryo-gJrY_large.jpg
Roy Suryo 'Sentil' Rismon Sianipar Gegara Ungkit Kasus Panci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222630/bonjowi-deTb_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, UGM dan Tim Bonjowi Serahkan Tumpukan Dokumen ke PTUN Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222562/bonjowi-Os0i_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Bonjowi: Gugatan UGM ke PTUN Jakarta Salah Alamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220007/abdullah_alkatiri-Mfh2_large.jpg
Kubu Roy Suryo Cs Soroti Perubahan Pasal hingga Double Sprindik Polda Metro
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement